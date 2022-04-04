Найбільша операція десятиліття: в Австрії пройшли обшуки "Братів-мусульман"

17:41 09 листопада Київ, Україна

Правоохоронні органи Австрії провели скоординовані обшуки за місцем проживання і роботи прихильників руху "Брати-мусульмани".

Місцеві ЗМІ назвали операцію скоординованих обшуків однією з найбільших за останні десятиліття.



Рейди пройшли у Відні, Нижній Австрії, Карінтії і Штирії. Як інформує Die Presse, обшуки провели в квартирах і в офісах. 30 підозрюваних доставлені на допити. За підсумками рейдів заморожені рахунки і заарештовані активи компаній, підозрюваних у співпраці з "Братами-мусульманами".



"Брати-мусульмани" - міжнародна релігійно-політична асоціація з неоднозначним статусом. У Тунісі, Судані та Ємені організація легальна, а пов'язані з нею політичні партії мають місця в парламентах. При цьому "Брати мусульмани" визнані терористичною організацією в Бахрейні, Єгипті, Росії, Сирії, Саудівській Аравії та Таджикистані.



Теракт у Відні



У прокуратурі Граца підтвердили, що масштабні обшуки не пов'язані з терактом 2 листопада. Операція готувалася протягом двох років. Її провели в рамках розслідування щодо відмивання грошей і фінансування тероризму з боку можливих прихильників ісламістського руху "Брати-мусульмани".



2 листопада ввечері в центі Відня озброєний автоматом чоловік розстріляв п'ятьох людей, ще 23 отримали поранення. Нападник був пов'язаний з терористичною організацією "Ісламська держава". Стрільця ліквідував спецзагін.