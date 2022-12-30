Найбільша компанія розпочала на Тайвані масове виробництво передових мікросхем

10:00 30 грудня Київ, Україна

Найбільша у світі тайванська компанія TSMC з виробництва напівпровідників розпочала масове виробництво найпередовіших мікросхем на підприємстві у південній частині Тайваню.



Про це повідомляє NHK.



У місті Тайнань відбулася церемонія з нагоди започаткування масового виробництва 3-нанометрових чіпів. Водночас компанія оголосила про плани збільшення виробничої потужності.



Компанія TSMC також проводить будівництво підприємства в американському штаті Арізона. Раніше цього місяця представники цієї компанії заявили, що пізніше буде побудовано ще одне підприємство для випуску мікросхем з використанням 3-нанометрової технології.



Глава компанії TSMC Марк Лю заявив, що компанія докладає зусиль для будівництва підприємств із випуску передових 2-нанометрових мікросхем на двох інших майданчиках на Тайвані.