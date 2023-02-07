Велика партія у Швейцарії запропонувала владі змінити політику нейтралітету

Дедалі більше швейцарських політиків голосують на користь зміни політики нейтралітету, яка б дозволила постачати Україні зброю та боєприпаси, виготовлені Швейцарією.
Про це 6 лютого повідомляє Reuters.
Про це 6 лютого повідомляє Reuters.
Він також додав, що Швейцарія не має підтримувати росію.
Агентство пише, що подібної думки дотримуються швейцарські соціал-демократи та зелені ліберали.
Проти змін виступають у Партії зелених. Там кажуть, що поступки на користь України можуть стати "слизькою доріжкою" до скасування всіх обмежень, що було б несумісним із нейтралітетом Швейцарії.
Прихильником дотримання нейтралітету залишається Швейцарська народна партія (SVP). Її представники вважають відповідний закон основою миру та процвітання країни, але деякі з них зазначають: ситуація, що склалася навколо заборони, негативно впливає на збройову галузь Швейцарії.
Тим часом соцопитування Sotomo, опубліковане в неділю, показало, що 55% респондентів у Швейцарії виступають за дозвіл на реекспорт зброї в Україну. Якби це питання задали до війни, то відповідь, ймовірно, була б меншою за 25%, заявили організатори опитування.
Проти змін виступають у Партії зелених. Там кажуть, що поступки на користь України можуть стати "слизькою доріжкою" до скасування всіх обмежень, що було б несумісним із нейтралітетом Швейцарії.
Прихильником дотримання нейтралітету залишається Швейцарська народна партія (SVP). Її представники вважають відповідний закон основою миру та процвітання країни, але деякі з них зазначають: ситуація, що склалася навколо заборони, негативно впливає на збройову галузь Швейцарії.
Тим часом соцопитування Sotomo, опубліковане в неділю, показало, що 55% респондентів у Швейцарії виступають за дозвіл на реекспорт зброї в Україну. Якби це питання задали до війни, то відповідь, ймовірно, була б меншою за 25%, заявили організатори опитування.
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