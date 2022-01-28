Кривавий день народження: на вечірці в США загинули 7 осіб

20:57 10 травень Київ, Україна

В американському штаті Колорадо під час вечірки з нагоди святкування дня народження чоловік відкрив вогонь з вогнепальної зброї, жертвами інциденту стали 7 осіб, включаючи нападника.

Про це повідомило місцеве поліційне управління.



За версією правоохоронних органів, в місті Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо) озброєний чоловік, імені якого влада не розкриває, зайшов в будинок-трейлер, де проходило святкування дня народження. На очах у присутніх там дітей він застрелив свою подругу і ще чотирьох осіб, після чого наклав на себе руки.



Прибула на місце події поліція виявила, крім шести тіл, ще одну людину з важкими пораненнями, яка пізніше померла в лікарні. Діти під час нападу не постраждали і були відправлені до родичів.



Мотиви нападника поки не встановлені, поліція почала розслідування інциденту.