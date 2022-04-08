"Кривавий басейн та списані стіни": в Італії напали на дві вілли російського пропагандиста Соловйова

14:23 07 квітня Київ, Україна

В Італії скоєно напади на два будинки, які належать кремлівському пропагандисту Володимиру Соловйову, повідомляє газета Corriere Della Sera.



Одна з будівель, що знаходиться в містечку П'янелло-дель-Ларіо, списана фразами "ні війні" і "вбивця", а басейн залитий червоною фарбою.



Другий будинок у містечку Менаджо спробували підпалити за допомогою шин, але пожежники, що прибули на місце, швидко загасили вогонь. Ця вілла була на реконструкції.



За повідомленнями преси, пропагандисту можуть належати щонайменше три вілли на березі озера Комо. Нерухомість Соловйова в Італії було заарештовано через санкції Євросоюзу.