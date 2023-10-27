Кривава атака на патруль у Мексиці: вбито 13 поліціянтів

14:05 25 жовтня Київ, Україна

Невідомі злочинці напали на патруль безпеки в мексиканському штаті Герреро, вбивши щонайменше 13 поліціянтів і поранивши ще двох.

Про це повідомляє Deutsche Welle.



За словами прокурора Алехандро Ернандеса, невідомі атакували патруль безпеки, вбивши щонайменше 13 людей і поранивши ще двох. Раніше Ернандес заявив, що щонайменше 11 із загиблих були членами муніципальної поліції. Згодом державна прокуратура повідомила про загибель ще двох правоохоронців.



Влада повідомила, що в колоні, на яку напали, їхав високопосадовець держбезпеки, але не підтвердила повідомлення ЗМІ, що він був серед убитих.



За даними прокуратури штату, ще один напад у сусідньому штаті Мічоакан був направлений на брата мера міста Такамбаро. За даними влади, брата мера було поранено, двох інших, зокрема поліціянта, було вбито.



У ще одному інциденті сталася стрілянина між підозрюваними торговцями наркотиками в центральному мексиканському штаті Пуебла. За даними регіонального уряду, внаслідок цього щонайменше шестеро людей загинули і двоє отримали поранення.

Що відомо про вбивства в Мексиці

Мексика страждає на високий рівень насильницької злочинності у поєднанні з проблемною системою кримінального правосуддя. 2022 року в країні було зареєстровано близько 32 000 вбивств, проте більшість злочинів так і не розкрито.



За даними наглядової групи Common Cause, поточного року в Мексиці загинув 341 поліціянт, порівняно з 403 у 2022 році.