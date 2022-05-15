Криза з нелегалами: Росія розгорнула інформаційну атаку проти Литви

12:09 11 серпня Київ, Україна

На тлі напливу нелегальних мігрантів в Литву, Російська Федерація розгорнула інформаційну атаку проти країни, поширюючи наратив, що «литовці - нацисти і порушники прав людини».

В кінці червня Литва піддалася атаці нелегальними мігрантами з боку Білорусі. У підсумку за півтора місяця до Литви проникли 4,1 тис. нелегалів (більше 3 тис. - іракці). При цьому за весь 2020 рік - тільки 80 осіб.



Через півтора місяця кризу вдалося припинити. Литва прийняла жорсткі заходи - почала фізично блокувати кордон.



Як наслідок: завдяки фізичному блокуванню кордону вже 4 дні в Литву не проникнув жоден нелегал.



Оскільки в Литву не проникнути, а в Білорусі їх не особливо шанують, нелегали почали просочуватися в Польщу і Латвію. За минулу добу в Польщі затримано 50 осіб, в Латвії - майже півтори сотні. У Риги є всі підстави застосувати досвід литовських сусідів (вже на 3 місяці введено надзвичайний стан).



І ось на цьому тлі Росія розгорнула інформаційну атаку.



Вчора у Вільнюсі відбувся мітинг протесту, в якому, за даними поліції, взяли участь близько 5 тис. осіб (російські ЗМІ говорять про 20 тис.). Привід - позачергова сесія сейму, на якій, серед іншого, повинні розглянути рішення, що розширюють повноваження армії в невійськових умовах (щоб можна було легально використовувати для локалізації кризи з мігрантами).



Основна тема для протестів - це обмежувальні заходи, які уряд збирається через місяць ввести щодо невакцинованих громадян. Тобто, для литовців тема - епідемія коронавірусу. За добу захворіли 517 осіб, 2 померли. Влада наполягає на вакцинації.



Але російські і проросійські ЗМІ, по-перше, змінюють картинку, литовці бачать мітинг, як на фото.

А в російські медіа поширюють зображення, на якому литовці нібито влаштували бунт проти «нацистів».

По-друге, змінюють акценти. Наголошують на слово «дискримінація» та підверстують мігрантів. Складається враження, що основна вимога мітингу - відправити сейм у відставку через дискримінацію мігрантів. Мовляв, навіть прості люди проти цих нацистів. Ковід проходить непомітним фоном.



Також в російських і білоруських медіа почали качати відеосюжет, де нібито литовські прикордонники виносять «вагітну біженку, що знаходиться без свідомості» і кидають без допомоги. А добрі білоруси надають їй допомогу. Автор відео - нібито іноземець, який перебував в групі тих, кого не пустили в Литву. Але розганяти його почали з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі.



Відео знято так, що не доводить нічого, тому потрібна його верифікація. Вкидання подібних відео - улюблена практика росіян (згадати хоча б війну в Нагірному Карабасі, там подібне ліпили кожен день).



При цьому існує прямо протилежний факт: в лікарні литовського міста Йонава нелегальна мігрантка т1989 р.н. на вихідних народила дівчинку (жінка володіє тільки курдською мовою, тому її супроводжували два перекладачі - з курдської на арабську і з арабської на литовську).



Подібні інформаційні атаки свідчать про те, що РФ взяла курс на політичну дестабілізацію Литви.