Криптовалютна біржа Binance заблокувала акаунти родичів кремлівських чиновників

14:21 29 квітня Київ, Україна

Криптовалютна біржа Binance заблокувала облікові записи дочки прессекретаря президента дмитра пєскова Єлизавети Пєскової, падчерки глави мзс сергія лаврова Поліни Ковальової та сина мільярдера Костянтина Малофєєва Кирила Малофєєва, який перебуває під санкціями OF (AC).

Тепер вони не зможуть використовувати свої акаунти для продажу, придбання або переказу криптоактивів, повідомляє Bloomberg з посиланням на главу відділу санкцій Binance Чагрі Пойраза.

Пойраз уточнив, що обліковий запис Пєскової заблокували 3 березня при спробі використати біржу через стороннього брокера. На наступному тижні вона потрапила під санкції Мінфіну США.



Рахунок Ковальової закрили 24 березня, того ж дня, коли вона була піддана санкціям з боку Великої Британії. Включені до списку Мінфіну США 20 квітня рахунки Малофєєвої Binance заблокувала цього тижня, повідомили у компанії.

«Наші операції з перевірки відповідності мають "запобіжний" характер і спрямовані на виявлення та стримування ризиків фінансових злочинів до вживання будь-яких нормативних чи юридичних заходів щодо цих осіб чи організацій», - наголосив Пойраз.

Біржа продовжує шукати користувачів, пов'язаних із особами, які потрапили під санкції, додав він.

21 квітня Binance вирішила обмежити доступ до облікових записів росіян, у яких вартість активів перевищує 10 тисяч євро.