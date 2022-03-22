Криптовалютна біржа Binance відключила від P2P транзакцій низку російських банків та платіжних систем

09:26 22 березня Київ, Україна

Одна з найбільших криптовалютних бірж Binance відключила від P2P транзакцій низку російських банків та платіжних систем, які потрапили до списку санкцій. Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України.



Після ретельної перевірки такі способи оплати були виключені зі списку Binance P2P :



Сбербанк;

Газпромбанк;

Альфа Банк;

Открытие;

ВТБ;

Переказ із банківської картки (Росія);

SBP – Швидкий банківський переказ;

Мир.



Всі оголошення, які містять ці методи оплати, автоматично закриті системою.



«Держфінмоніторинг висловлює щиру подяку Вinance за роботу, спрямовану на забезпечення законного та регульованого обігу віртуальних активів на території України та світу, а також участь у протидії віроломній злочинній агресії Росії проти мирної України», – йдеться у повідомленні.