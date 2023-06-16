Кремль заборонив посадовим особам звільнятися - британська розвідка

10:19 18 травня Київ, Україна

Кремль заборонив звільнитися високопосадовцям, поки так звана "спеціальна військова операція" (так у росії називають війну проти України) буде продовжуватися.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



Ця заборона щонайменше поширюється на губернаторів, регіональних чиновників, співробітників силових структур та посадових осіб адміністрації президента росії.



Відзначено, що велика кількість офіційних осіб, ймовірно, дуже скептично ставиться до війни, а також часто відчувають стрес на роботі у проблемному апараті воєнного часу. Заборона здійснюється завдяки натякам на те, що тим, хто пішов у відставку, будуть пред'явлені сфабриковані кримінальні звинувачення.