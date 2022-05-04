Кремль змусив Тінькова продати банк за 3% реальної вартості

09:35 02 травня Київ, Україна

Засновник «Тінькофф- банку» та бізнесмен Олег Тіньков в інтерв'ю The New York Times розповів, що наступного дня після його антивоєнного посту адміністрація президента зв'язалася з керівництвом банку та погрожувала його націоналізувати, якщо компанія не розірве зв'язки з засновником. Тіньков заявив, що кремль змусив його продати банк за 3% від реальної вартості. У результаті бізнесмен продав 35% частку російському мільярдеру Володимиру Потаніну.



Тіньков уточнив, що продав свою частку «за копійки», назвавши угоду «розпачем розпродажу, розпродажем зі знижкою», нав'язаним йому кремлем: «Я не міг обговорювати ціну. Це стан заручника – ти береш те, що пропонують, без переговорів». При цьому Тіньков каже, що вдячний Потаніну, що той допоміг йому отримати хоч трохи грошей від виходу із бізнесу.



Також Тіньков розповів, що найняв охоронців після того, як друзі зі зв'язками в російських спецслужбах сказали йому, що йому слід побоюватися за своє життя: «Мені сказали: “Рішення по тобі прийняте”. Чи означає це, що до того ж мене вб'ють, я не знаю. Я не виключаю цього.

Також в інтерв'ю виданню Тіньков заявив, що "зрозумів, що росії як країни більше не існує".



У квітні Тіньков виступив проти війни в Україні. На його думку, 90% росіян не підтримують вторгнення до України.

«Я не бачу жодного бенефіціара цієї шаленої війни! Гинуть невинні люди та солдати. Генерали, прокинувшись з похмілля, зрозуміли, що вони мають лайно-армію. А звідки армія буде хороша, якщо все інше в країні лайно й погрузло в ніпотизмі, холуйстві і чинопочитанні? Кремлівські чиновники шоковані, що не тільки вони, а й їхні діти тепер влітку не поїдуть на Середземне море. Бізнесмени намагаються рятувати залишки майна... Звичайно, є дебіли, що малюють Z, але дебілів у будь-якій країні 10%. 90% росіян проти цієї війни! - Написав він у своєму Instagram.

Наприкінці лютого Тіньков також висловлювався на цю тему.