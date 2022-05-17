Кремль обурений перспективою передачі активів рф на відновлення України

15:33 17 травня Київ, Україна

Росія без жодного сумніву зруйнувала та знищила українські міста та села, розікрала все, що потрапило під її брудну руку. Як безглуздо звучать тепер звинувачення кремля проти української держави у крадіжці! Прессекретар президента рф дмитро пєсков на брифінгу у вівторок, 17 травня, заявив, що використання заморожених активів центробанку рф для фінансування відновлення України стало б актом прямої крадіжки. Про це повідомляє Інтерфакс.

"Подібне рішення було б незаконним, волаючим, звичайно, вимагаючим відповідної відповіді. Це буде продумано, але, безумовно, це вимагатиме відповіді. Це буде фактично пряма крадіжка", – сказав пєсков журналістам.

Так він на їхнє прохання прокоментував інформацію про те, що країни G7 та ЄС обговорюють можливість використання заморожених активів центробанку рф для фінансування відновлення України.

Пєсков додав, що кремлю про такі переговори ніхто дипломатичними каналами не повідомляв.

Як відомо, центробанк росії втратив доступ до 300 млрд доларів своїх резервів, заморожених через санкції. Цю суму вже зарезервовано для України.

Також міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що готовий до конфіскації російських державних активів для фінансування відновлення зруйнованих війною регіонів України.

Заморожені активи рф мають піти на відновлення України.