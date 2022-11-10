Кремль загрожує Латвії у відповідь на знос російських пам'яток

16:17 10 листопада Київ, Україна

Росія погрожує прийняти "асиметричні кроки" у відповідь на знесення російських пам'яток у Латвії. Відповідну заяву зробила москва латвійському послу в Росії Марісу Ріекстіньшу. Про це повідомило міністерство закордонних справ Росії у своєму Telegram-каналі у четвер, 10 листопада.



Російське відомство оголосило латвійському дипломату "рішучий протест" через знесення радянських пам'яток, а також заявило про "протиправні дії щодо російської власності".

"Залишаємо за собою право на кроки у відповідь, у тому числі асиметричні, які обов'язково будуть чутливі для Риги", - заявили в МЗС.