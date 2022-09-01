Кремль "здивував" ще однією методичкою про "мирну і справедливу" росію

19:44 04 серпня Київ, Україна

Кремль випустив чергову методичку для пропагандистських ЗМІ росії та системних політиків про те, як їм слід висвітлювати війну в Україні. Тепер вони всіляко робитимуть із росії "мирну країну", розповідатимуть про "пророцтва" путіна і порівнюватимуть 2022-й рік із 1914-м роком.

Нову ж методику розробили до 1 серпня — цього дня 1914 року Німеччина оголосила війну російській імперії, повідомляє «Медуза».

Головна теза проста: нібито і на початку XX століття, і зараз росія «була втягнута» у військове протистояння країнами Заходу. У тексті пояснюється, що Захід регулярно розв'язує війни через свої «колоніальні претензії», а «мирна» росія щоразу змушена брати участь у конфлікті, оскільки заступається за «братні народи», «своїх не кидає» і «встає на захист пригноблених». Наприклад, 1914-го російська імперія «не змогла покинути» Сербію.



Війну в Україні в методиці для пропагандистів називають «сучасною українською кризою». Витоки конфлікту укладачі тексту пов'язують із «Євромайданом» та військовими діями на Донбасі:

"Жителі низки регіонів, які залишалися російськомовними і «зазнали за це гоніння з боку українських радикалів та офіційної київської влади», не погодилися з переворотом і перспективою жити «у ворожій» до російської української держави. Крим «оголосив про бажання увійти до складу росії, а колишні Донецька та Луганська області проголосили незалежність». Цим вони «реалізували міжнародне право націй на самовизначення», - йдеться у тексті методички.

У кремлі «радять» провладним ЗМІ розповідати своїм читачам та глядачам про те, що після 2014 року західні країни вирішили «спонсорувати» в Україні «вирощування за допомогою людиноненависницької ідеології та русофобії кількох поколінь людей, які ненавидять росію та готові вбивати росіян».



Роль росії ж, згідно з методичкою, виключно мирна. У тексті наголошується, що російська влада всіляко намагалася погасити конфлікт, але «США зробили Україну передовою у протистоянні Заходу проти росії» — і росія «була змушена розпочати СВО [війну]».



Окрема глава методички присвячена «втручанню Заходу» у внутрішні справи росії. Автори тексту «радять» пропагандистам використовувати у матеріалах та виступах тези про те, що на початку XX століття Німеччина «спонсорувала більшовиків» — і навіть «масові заворушення» 1917 року.



У документі стверджується, що Захід діє так і зараз – «фінансує несистемну опозицію, протестні рухи та антиросійські ЗМІ», а «після початку спецоперації цей процес інтенсифікувався».



Про «іноагентів» у методиці повідомляється: «Багато „ліберальних“ ЗМІ отримали законний статус іноагенту, тому що їхнє фінансування здійснюють іноземні структури, часто некомерційні та неурядові, але асоційовані з урядами західних країн».



Що є прямою брехнею: за бажанням влади росії можуть оголосити «іноагентом» будь-якого громадянина росії. Укладачі методички ігнорують реальність і «рекомендують» пропаганді повідомляти, що «всі організації, ЗМІ, блогери та журналісти, які отримують іноземне фінансування, виступають виключно проти росії»:



Наприкінці методички говориться, що найближчим часом у світі розвиватиметься «антиамериканський тренд» — і невдовзі США «не зможуть знайти як військових союзників, так і навіть торгових партнерів серйозного рівня». Чому це станеться, не сказано.



Очевидно, автори впевнені, що до цього призведе «формування нового світопорядку», яке має розпочатися за підсумками війни в Україні. У методичці наголошується, що сформувати цей «справедливіший і безпечніший світопорядок» — «місія росії на міжнародній арені».



Базові основи цього нового порядку такі:

«безпека жодної держави не повинна здійснюватися за рахунок зниження рівня безпеки іншої держави»;

«добробут кожного народу має досягатися з допомогою іншого народу чи держави».

Автори вказують, що приблизно про це ж у своїй мюнхенській промові ще 2007 року говорив володимир путін. І пишномовно заявляють, що вже тоді «росія стала пророком майбутньої дегегемонізації міжнародних відносин».



Кремль «радить» пропагандистам пояснювати у своїх матеріалах: розпочавши вторгнення в Україну, «росія відстоює не лише свої національні інтереси, свою унікальність як цивілізації, а й право інших країн на унікальність, на повагу у багатополярному світі».

«Росія запропонувала прийнятний для всіх учасників міжнародних відносин підхід, який консолідує навколо росії та її зовнішньої політики більшу частину світу», — зазначають в АП.

Про те, що насправді країна давно стала «лідером» за кількістю накладених на неї міжнародних санкцій, у методичці не згадується.