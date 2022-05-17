Кремль вирішив відродити у росії піонерію

09:49 17 травня Київ, Україна

У кремлі не відпустять ідею відтворення реалій свого дитинства епохи СРСР. Цього разу керівництво вирішило організувати в країні новий загальноросійський рух дітей та молоді, за принципом піонерської організації.



Аналог піонерії може з'явитись на світ 19 травня - у день 100-річчя Всесоюзної піонерської організації, відповідний законопроєкт готують внести до держдуми. Проєкт може бути внесений пізніше, але дата 19 травня обговорюється.



На відміну від радянської піонерської організації, членство у її російській реінкарнації не буде обов'язковим – тому називати нову структуру повним «аналогом» піонерії неправильно.



Нова дитячо-молодіжна структура охопить як школярів, так і учнів середніх спеціальних навчальних закладів, а її ключовим завданням стане "правильне" виховання патріотизму, любові до батьківщини та громадянськості серед дітей та підлітків.



Осередки руху з'являться у школах та середніх спеціальних навчальних закладах. При цьому базою для нової структури стануть вже наявні дитячо-молодіжні організації - російський рух школярів, "Велика зміна" та "Юнармія", створена під керівництвом міністра оборони сергія шойгу.



Відповідно до плану досягнення національних цілей розвитку, затвердженого минулого року, до 2030 року кількість учасників державних дитячих організацій має зрости у 3,5 раза – з 2,5 мільйона до 8,75 мільйона осіб.



За задумом влади, членами дитячих держорганізацій має стати приблизно половина від поточної чисельності дітей шкільного віку (16,8 млн осіб).