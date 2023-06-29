Кремль намагається взяти під контроль ПВК Вагнер

09:44 29 червня Київ, Україна





Як пише WSJ з посиланням на джерела, російська влада, яка роками заперечувала зв'язок із ПВК, визнала, що фінансувала угруповання і влаштувала сплеск дипломатичної активності, щоб запевнити партнерів в Африці та на Близькому Сході, що операції ПВК там триватимуть, але вже під іншим керівництвом.



Представники російського МЗС терміново вилетіли до Сирії, ЦАР та Малі, пише WSJ. Видання Wall Street Journal опублікувало матеріал про те, як заколот засновника ПВК "Вагнер" євгена пригожина може позначитися на ситуації в Африці та Близькому Сході, де в останні роки були присутні російські найманці.Як пише WSJ з посиланням на джерела, російська влада, яка роками заперечувала зв'язок із ПВК, визнала, що фінансувала угруповання і влаштувала сплеск дипломатичної активності, щоб запевнити партнерів в Африці та на Близькому Сході, що операції ПВК там триватимуть, але вже під іншим керівництвом.Представники російського МЗС терміново вилетіли до Сирії, ЦАР та Малі, пише WSJ.

"Росія, зважаючи на все, намагається привласнити велику мережу найманців пригожина, але поки неясно, наскільки це можливо і як швидко зможе це статися", - зазначає видання.

За межами росії (й України), йдеться у статті WSJ, перебувають близько 6000 найманців ПВК Вагнер. Присутність найманців з росії в країнах Африки та Близького Сходу допомагає кремлю зміцнити свій вплив, і він не хоче цього втратити.

WSJ також цитує деяких міжнародних експертів, за інформацією яких США можуть скористатися збентеженням, що виникло, і спробувати перехопити вплив у країнах, де була активна ПВК "Вагнер".