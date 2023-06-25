Кремль пішов на поступки: що путін пообіцяв Пригожину

06:31 25 червня Київ, Україна

Очевидним став факт: путін уже не той, що був на початку кар'єри. З терористами він почав домовлятися, а не "мочити у сортирі". За інформацією Telegram-каналів, близьких до російських спецслужб, адміністрація путіна пішла на поступки бунтівникам, і тому ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин зупинив похід на Москву.

За даними Telegram ВЧК-ОГПУ, російська влада пообіцяла Пригожину та його найманцям певні "гарантії безпеки". Зокрема, кримінальну справу проти Пригожина закриють, а бойовики Вагнера отримають амністію як учасники СВО. За це має проголосувати Держдума Росії.

Крім того, Москва також пообіцяла "вирішити питання" міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова, якими був дуже незадоволений Пригожин через постійні військові поразки окупантів на війні проти України.

Нагадаємо, Євген Пригожин "здувся" і розгортає колони ПВК Вагнер з-під Москви. Каже, що їх вестиме до тилових таборів.