Кремль підтвердив зустріч лідерів США і РФ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом запланована влітку, проте дата і місце проведення поки не визначені.
Кремль підтвердив зустріч Путіна і Байдена влітку.
При цьому поки також не визначена країна, в якій може відбутися зустріч.
Також Пєсков не став коментувати можливість зустрічі президентів в ході поїздки Байдена до Європи на саміт НАТО в червні.
Раніше Байден повідомив, що у Вашингтоні та Москві в цей час опрацьовується можливість проведення зустрічі лідерів РФ і США влітку цього року в Європі.
У Росії позитивно сприйняли пропозицію.
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