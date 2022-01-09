Кремль підтвердив зустріч лідерів США і РФ

15:50 26 квітень Київ, Україна

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом запланована влітку, проте дата і місце проведення поки не визначені.

Кремль підтвердив зустріч Путіна і Байдена влітку.

"Дійсно, певні пропозиції були озвучені, дати я поки підтвердити не можу. Поки ніяких домовленостей по датах немає. Насправді йдеться про літні місяці... ще належить проаналізувати багато різних факторів, щоб вийти на якісь остаточні домовленості", - сказав він.

При цьому поки також не визначена країна, в якій може відбутися зустріч.



Також Пєсков не став коментувати можливість зустрічі президентів в ході поїздки Байдена до Європи на саміт НАТО в червні.



Раніше Байден повідомив, що у Вашингтоні та Москві в цей час опрацьовується можливість проведення зустрічі лідерів РФ і США влітку цього року в Європі.



У Росії позитивно сприйняли пропозицію.