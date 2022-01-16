Кремль заперечує свою причетність до кібератаків на держсайти України

08:46 16 січень Київ, Україна

Образ Росії у власних очах світової громадськості поступово втілюється у образ країни суцільної брехні. І це завдяки відверто брехливій поведінці її керівництва під проводом Путіна. На будь-яку свою провину у них заготовлено чергову фразу «нас там не було». Найжахливіше, що, на відміну від усього світу, багато росіян вірять у цю брехню.

Ось і тепер, коли всі країни засудили проведену з боку Росії кібератаку на державні сайти України, Кремль, не моргнувши, стверджує свою непричетність до цих атак.. Без частки збентеження прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже звично заявив про це в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Ми не маємо до цього жодного відношення. Росія не має жодного відношення до цих кібератаків", - сказав Пєсков, назвавши всі звинувачення бездоказовими.

Нагадаємо, що кібератаку на держсайти України було проведено в ніч на 14 січня та спрямовано на дестабілізацію внутрішньої ситуації в країні. Пізніше в РНБО заявили, що за кібератакою може стояти хакерське угруповання UNC1151, яке вже проводило низку подібних атак на системи інших країн Європи.. Хоча це угруповання приписують розвідці Білорусі, не секрет, що вся білоруська армія, а тим більше розвідка «працюють на Москву».