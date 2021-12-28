Кремль помиляється, думаючи, що Україна чи НАТО легко піддадуться маніпуляціям та агресії - аналітики

20:51 28 грудень Київ, Україна

Москва висунула дивовижні вимоги безпеки, які звучать агресивно і хоча будь-яке нове російське вторгнення може бути руйнівним, не слід забувати, що все, чим загрожує Москва, може бути використане проти неї.





Раніше Кремль часів Брежнєва недооцінив Захід. Наприкінці 1970-х років СРСР почав розгортати балістичні ракети SS-20, спрямовані на Європу та Японію. Незважаючи на запеклу кампанію з пропаганди, дезінформації та залякування від Москви,



Радянські лідери під час "застою" ймовірно самі повірили своїй пропаганді про те, що Захід слабкий і роз'єднаний, сьогодні Кремль робить таку ж помилку.



17 грудня Москва оприлюднила вимоги безпеки, які фактично вимагають від США виходу з Європи та розпаду НАТО, а вже через день Кремль заявив, що може "підвищити ставку".



Пропоновані угоди повинні заборонити НАТО приймати будь-які «колишні радянські республіки», навіть якщо НАТО виступає проти. Згідно з ними, НАТО має вивести інфраструктуру зі східних країн, проте посилення російської загрози для України, швидше, спонукає НАТО зробити протилежне.



21 грудня президент Володимир Путін натякнув, що мета нових нереалістичних вимог – допомогти створити виправдання для війни: "Якщо наші західні колеги продовжуватимуть чітку агресивну лінію, ми ухвалимо пропорційні військово-технічні контрзаходи".



Щодо можливого розвитку подій, автори зазначають, що війна завжди містить невизначеність, але кілька міркувань можуть бути актуальними.. Зокрема, будь-яка спроба захопити значну територію на схід від Дніпра, включаючи такі міста, як Харків, Дніпро, Одеса та, можливо, Київ, складна для виконання та потребувала б часу. Розглядаючи умовний сценарій вторгнення 130 тисяч російських військових, RAND виявив, що для повної розробки та виконання операції знадобляться тижні, якщо не місяці. А вторгнення може зустріти опір і зазнати великих втрат.



До того ж якщо у 2014 році російські загарбники зіткнулися з неорганізованою, але рішучою українською опозицією, то цього разу вони протистоятимуть краще підготовленим, збройним та мотивованим бойовим силам. Навіть російська атака "шок і страх" – масові електронні та кібератаки, а також загальновійськова операція на кілька фронтів – буде нелегкою справою для Кремля.



Щоб знизити ризики атак безпілотників, деякі українські війська можуть розійтися невеликими загонами на квадроциклах чи інших мобільних засобах пересування.. Мобільні сили, оснащені високоточними мінометами, керованими протитанковими та зенітними ракетами можуть зірвати деякі бойові плани Росії.



Крім того, якщо Україна буде під загрозою захоплення або сусідні союзники по НАТО опиняться під загрозою, за тяжких обставин Північноатлантичний альянс може надати повітряну та морську підтримку. Про це пише в коментарі американського дослідницького центру Rand старший науковий співробітник центру, PhD з економіки Браунського університету Вільям Кортні та міжнародний дослідник у галузі оборони Пітер Уілсон.Раніше Кремль часів Брежнєва недооцінив Захід. Наприкінці 1970-х років СРСР почав розгортати балістичні ракети SS-20, спрямовані на Європу та Японію. Незважаючи на запеклу кампанію з пропаганди, дезінформації та залякування від Москви, НАТО у відповідь розмістило в Європі ракети подібної дальності.. Не зумівши налякати Альянс, радянські лідери "втратили особу". Тоді до влади прийшов лідер лібералізації Михайло Горбачов, котрий домовився з президентом Рональдом Рейганом про заборону ракет з обох боків.Радянські лідери під час "застою" ймовірно самі повірили своїй пропаганді про те, що Захід слабкий і роз'єднаний, сьогодні Кремль робить таку ж помилку.17 грудня Москва оприлюднила вимоги безпеки, які фактично вимагають від США виходу з Європи та розпаду НАТО, а вже через день Кремль заявив, що може "підвищити ставку".Пропоновані угоди повинні заборонити НАТО приймати будь-які «колишні радянські республіки», навіть якщо НАТО виступає проти. Згідно з ними, НАТО має вивести інфраструктуру зі східних країн, проте посилення російської загрози для України, швидше, спонукає НАТО зробити протилежне.21 грудня президент Володимир Путін натякнув, що мета нових нереалістичних вимог – допомогти створити виправдання для війни: "Якщо наші західні колеги продовжуватимуть чітку агресивну лінію, ми ухвалимо пропорційні військово-технічні контрзаходи".Щодо можливого розвитку подій, автори зазначають, що війна завжди містить невизначеність, але кілька міркувань можуть бути актуальними.. Зокрема, будь-яка спроба захопити значну територію на схід від Дніпра, включаючи такі міста, як Харків, Дніпро, Одеса та, можливо, Київ, складна для виконання та потребувала б часу. Розглядаючи умовний сценарій вторгнення 130 тисяч російських військових, RAND виявив, що для повної розробки та виконання операції знадобляться тижні, якщо не місяці. А вторгнення може зустріти опір і зазнати великих втрат.До того ж якщо у 2014 році російські загарбники зіткнулися з неорганізованою, але рішучою українською опозицією, то цього разу вони протистоятимуть краще підготовленим, збройним та мотивованим бойовим силам. Навіть російська атака "шок і страх" – масові електронні та кібератаки, а також загальновійськова операція на кілька фронтів – буде нелегкою справою для Кремля.Щоб знизити ризики атак безпілотників, деякі українські війська можуть розійтися невеликими загонами на квадроциклах чи інших мобільних засобах пересування.. Мобільні сили, оснащені високоточними мінометами, керованими протитанковими та зенітними ракетами можуть зірвати деякі бойові плани Росії.Крім того, якщо Україна буде під загрозою захоплення або сусідні союзники по НАТО опиняться під загрозою, за тяжких обставин Північноатлантичний альянс може надати повітряну та морську підтримку.

Кремль очікує, що побоювання НАТО про розгортання Росією війни або кібер-атак, високоточні ракети великої дальності або навіть обмежене використання нестратегічних ядерних сил утримають Альянс від військового втручання.



Ці занепокоєння справді є, проте НАТО може відповісти на агресію власними примусовими інструментами.. Наприклад – кібератаки, спрямовані на руйнування економіки та фінансової системи Росії та військову логістику російських бійців в Україні.



Україна може розгорнути тривалі повстання проти російських окупантів, використовуючи партизанські сили. 19 грудня видання The Washington Post заявило, що адміністрація Байдена вивчає засоби допомоги партизанам. Повстання могло б бути стійким, якби Україна на захід від Дніпра чи сусідня держава-член НАТО стали притулком та джерелом постачання. У той же час, реакція Росії на збройний опір може бути швидкою, прямою та жорстокою.



У коментарі автори резюмують, що Кремль помиляється, думаючи, що Україна чи НАТО легко піддадуться маніпуляціям та агресії.. Хоча часу вже мало, лідери Кремля могли б замість агресії щодо сусідніх країн спробувати знайти стабільну європейську безпекову архітектуру, яка б захищала інтереси Росії, одночасно забезпечуючи суверенітет України.