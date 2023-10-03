10:54 03 жовтня Київ, Україна

Нове опитування російського державного російського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) свідчить про те, що влада росії використовує статус "іноземного агента" як інструмент маніпулювання громадською думкою для підтримки антизахідного і провоєнного курсу держави.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.



У британській розвідці зазначили, що 26 вересня 2023 р. ВЦВГД оприлюднив результати опитування щодо ставлення росіян до людей та організацій, зареєстрованих як "іноагенти". ВЦВГД стверджує, що 61% опитаних вважають "іноземних агентів" "зрадниками", які "поширюють брехню" про росію.