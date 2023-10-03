Нове опитування російського державного російського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) свідчить про те, що влада росії використовує статус "іноземного агента" як інструмент маніпулювання громадською думкою для підтримки антизахідного і провоєнного курсу держави.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
У британській розвідці зазначили, що 26 вересня 2023 р. ВЦВГД оприлюднив результати опитування щодо ставлення росіян до людей та організацій, зареєстрованих як "іноагенти". ВЦВГД стверджує, що 61% опитаних вважають "іноземних агентів" "зрадниками", які "поширюють брехню" про росію.
У британській розвідці зазначили, що 26 вересня 2023 р. ВЦВГД оприлюднив результати опитування щодо ставлення росіян до людей та організацій, зареєстрованих як "іноагенти". ВЦВГД стверджує, що 61% опитаних вважають "іноземних агентів" "зрадниками", які "поширюють брехню" про росію.
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