Кремль використовує Орбана, щоб підірвати безпеку Євросоюзу

Проросійська лінія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана викликає підозри, що москва має на нього компромат. Кремль використовує Орбана як інструмент для дестабілізації ситуації в Євросоюзі.
Про це заявив і колишній прем'єр-міністр Дюрчань, і депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Галер.
Будапешт неодноразово показував, що залежить від грантів ЄС. Ризик втрати цих грантів є ефективним інструментом тиску на Орбана, в той час, як його уряд демонстративно ігнорує зусилля ЄС щодо запровадження санкцій проти росії для стримування її агресії в Європі. Це може впевнено вказувати на те, що Віктор Орбан залежить від кремля і виконує роль маріонетки.
За оцінкою RLI, Угорщина у разі суперечки між НАТО та росією відмовиться від підтримки Альянсу і, швидше за все, висловить підтримку москві.
Нещодавнє збільшення потоку нелегальних мігрантів з Угорщини схоже на аналогічний випадок на польсько-білоруському кордоні 2021 року, спровокований росією для розпалювання міграційної кризи в ЄС. Москва використовує Орбана, як і лукашенка, щоб «розбурхати Європу», пишуть аналітики.
Орбан може бути настільки лояльним до росії з таких причин: докази співпраці його чи членів його сім'ї з політичною поліцією комуністичної Угорщини. Віктор Орбан, можливо, перебував на службі у угорського аналога Штазі. Тесть Орбана Іштван Лєваї був агентом держбезпеки, що підтверджено документально.
Іштван Лєваї народився 18 серпня 1922 року в Сольноку, його матір'ю була Марія Деак. Згідно з документами, що зберігаються в Історичному архіві Служби державної безпеки (АБТЛ 3.1.1. Б-77726), він був завербований як агент сільськогосподарського контрзаходу 29 серпня 1955 року. Вербування здійснив лейтенант державної оборони Міхай С. Тот із Сольнока на підставі компрометуючих даних. Іштван Лєваї отримав псевдонім «Ленкей» і працював у сфері сільського господарства за так званою «куркульською лінією».
Якщо припущення про шантаж Орбана з боку кремля вірне, то, швидше за все, ним займається російська зовнішня розвідка на чолі з Сергієм Наришкіним.
Такі висновки можна зробити з того, що активи сім'ї Наришкіних були в Угорщині, і угорська контррозвідка не могла цього не помітити.
Віктор Орбан мав знати, що сім'я глави російської розвідки має нерухомість в Угорщині. Вважаємо, що родина Наришкіних разом із нерухомістю отримала й угорські паспорти за програмою «Золота віза».
Сценарій, коли син голови російської розвідки отримує нерухомість та візу, припускає, що російська зовнішня розвідка могла б використати цей варіант для легалізації своїх агентів у Європі, так само як російська військова розвідка використовувала аргентинські паспорти для прикриття своєї діяльності за кордоном.
Оскільки Орбан, швидше за все, залежить від іноземного режиму, виникають питання щодо ризику витоку конфіденційної інформації ЄС та НАТО. Ось чому необхідно не лише уважно вивчити причини, через які режим Орбана співпрацює з москвою та бере участь в інформаційних кампаніях кремля, а й вжити заходів щодо мінімізації ризику витоків конфіденційної інформації та обміну розвідданими.
Будапешт неодноразово показував, що залежить від грантів ЄС. Ризик втрати цих грантів є ефективним інструментом тиску на Орбана, в той час, як його уряд демонстративно ігнорує зусилля ЄС щодо запровадження санкцій проти росії для стримування її агресії в Європі. Це може впевнено вказувати на те, що Віктор Орбан залежить від кремля і виконує роль маріонетки.
За оцінкою RLI, Угорщина у разі суперечки між НАТО та росією відмовиться від підтримки Альянсу і, швидше за все, висловить підтримку москві.
Нещодавнє збільшення потоку нелегальних мігрантів з Угорщини схоже на аналогічний випадок на польсько-білоруському кордоні 2021 року, спровокований росією для розпалювання міграційної кризи в ЄС. Москва використовує Орбана, як і лукашенка, щоб «розбурхати Європу», пишуть аналітики.
Орбан може бути настільки лояльним до росії з таких причин: докази співпраці його чи членів його сім'ї з політичною поліцією комуністичної Угорщини. Віктор Орбан, можливо, перебував на службі у угорського аналога Штазі. Тесть Орбана Іштван Лєваї був агентом держбезпеки, що підтверджено документально.
Іштван Лєваї народився 18 серпня 1922 року в Сольноку, його матір'ю була Марія Деак. Згідно з документами, що зберігаються в Історичному архіві Служби державної безпеки (АБТЛ 3.1.1. Б-77726), він був завербований як агент сільськогосподарського контрзаходу 29 серпня 1955 року. Вербування здійснив лейтенант державної оборони Міхай С. Тот із Сольнока на підставі компрометуючих даних. Іштван Лєваї отримав псевдонім «Ленкей» і працював у сфері сільського господарства за так званою «куркульською лінією».
Якщо припущення про шантаж Орбана з боку кремля вірне, то, швидше за все, ним займається російська зовнішня розвідка на чолі з Сергієм Наришкіним.
Такі висновки можна зробити з того, що активи сім'ї Наришкіних були в Угорщині, і угорська контррозвідка не могла цього не помітити.
Віктор Орбан мав знати, що сім'я глави російської розвідки має нерухомість в Угорщині. Вважаємо, що родина Наришкіних разом із нерухомістю отримала й угорські паспорти за програмою «Золота віза».
Сценарій, коли син голови російської розвідки отримує нерухомість та візу, припускає, що російська зовнішня розвідка могла б використати цей варіант для легалізації своїх агентів у Європі, так само як російська військова розвідка використовувала аргентинські паспорти для прикриття своєї діяльності за кордоном.
Оскільки Орбан, швидше за все, залежить від іноземного режиму, виникають питання щодо ризику витоку конфіденційної інформації ЄС та НАТО. Ось чому необхідно не лише уважно вивчити причини, через які режим Орбана співпрацює з москвою та бере участь в інформаційних кампаніях кремля, а й вжити заходів щодо мінімізації ризику витоків конфіденційної інформації та обміну розвідданими.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі