Кремль хоче стежити за пасажирами через їхні смартфони

13:18 20 жовтня Київ, Україна

Для забезпечення безпечної роботи громадського транспорту в Москві хочуть контролювати рух пасажирів за допомогою смартфонів



Як повідомляє Московський центр організації дорожнього руху (ЦОДР), це необхідно для оптимізації роботи громадського транспорту. Відзначається, що дані будуть знеособлені, а подібні системи працюють і в інших країнах.



ЦОДР провів торги на визначення постачальника обладнання для моніторингу пасажиропотоку через смартфони. Це випливає з даних порталу держзакупівель.



Мова йде про постачання 220 апаратно-програмних комплексів і софта для них. Комплекси будуть встановлені на зупинках громадського транспорту та пішохідних стелах. Вони збиратимуть дані про переміщення громадян за MAC-адресами (ідентифікатор, що присвоюється гаджету при виробництві) через Bluetooth і Wi-Fi.



Система формуватиме звіти про переміщення власника смартфона за день, тиждень, місяць і рік. У зв'язці з даними з камер відеоспостереження система буде формувати карти пасажиропотоку.



Експерти відзначають, що дані, які отримає ЦОДР, будуть знеособленими, оскільки MAC-адреси смартфонів ніяк не прив'язані до особистостей їхніх власників.