Кремль хоче націоналізувати "Яндекс" до президентських виборів - ISW

10:41 11 серпня Київ, Україна





Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.



За словами аналітиків, "Яндекс", ймовірно, намагався балансувати між кремлем та своїми іноземними керівними органами, але тепер, схоже, програє боротьбу. Кремль , ймовірно, намагається націоналізувати російського інтернет-гіганта Яндекс , щоб посилити контроль над російським інформаційним простором у рамках підготовки до виборів президента рф у 2024 році.Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.За словами аналітиків, "Яндекс", ймовірно, намагався балансувати між кремлем та своїми іноземними керівними органами, але тепер, схоже, програє боротьбу.



"Схоже, кремль змушує "Яндекс" продати міжнародні дочірні компанії або дистанціюватися від них, зокрема, сервіс екскурсій Yango Israel, щоб відповідати суворим російським законам про розкриття даних, що вимагають від "Яндекса" передавати всі дані користувачів, а не тільки дані користувачів в росії, ФСБ", - йдеться у звіті.



Раніше російський уряд оштрафував "Яндекс" за недотримання цього закону, незважаючи на заяви компанії, що вона не може надати запитані дані. Оштрафували і гендиректора "Яндекса" Артема Савиновського за невиконання компанією законів про цензуру.



В ISW припускають, що російська влада намагалася змусити "Яндекс" дотримуватися російських законів про цензуру не тільки в росії, а й у всьому світі.



В інституті зазначили, що представники "Яндекса" раніше заявляли, що компанія прагне дотримуватись законів у кожній країні, де працює, і засуджували спроби росії отримати дані, стверджуючи, що він надає дані користувачів лише урядам користувачів у конкретній країні.



"Деякі російські інсайдерські джерела припустили, що радник з корпоративного розвитку "Яндекса" Олексій Кудрін намагався перетворити "Яндекс" на національну приватну компанію, яку контролюватиме особистий банкір путіна Юрій Ковальчук", - йдеться у звіті.



Засновник і колишній гендиректор "Яндекса" Аркадій Волож публічно засудив вторгнення в Україну 10 серпня, і деякі російські інсайдерські джерела припустили, що заява Воложа була "білим прапором", що свідчить про те, що він погодився з тим, що кремль, швидше за все, піде далі зі своїми припущеннями про формальну націоналізацію.



Агентство Reuters повідомило, що його джерела в "Яндексі" побоюються "відтоку мізків", якщо кремль націоналізує компанію, оскільки багато співробітників "Яндекса" залишили росію після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.



"Кремль, ймовірно, знає про це занепокоєння, оскільки інвестори, пов'язані з кремлівськими чиновниками, а не з російськими державними установами, нещодавно подали заявки на покупку "Яндекса". Можлива передача Яндекса афілійованим особам першого заступника глави адміністрації президента росії Сергія Кирієнка свідчить про те, що путін прагне винагородити Кирієнка за його особисту лояльність, зокрема, після заколоту групи "Вагнера" 24 червня", - йдеться у повідомленні.