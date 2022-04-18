Креативний підхід: британці представили на огляд весільну сукню із захисних масок

До скасування карантинних обмежень в Великобританії приурочили демонстрацію незвичайного вбрання нареченої, яке було виготовлено виключно з захисних масок.
Про це повідомляє Hitched.
На сукню пішло 1500 перероблених масок для обличчя. Створив вбрання дизайнер Том Сільвервуд, а представила його модель Джемайма Хамбро.
Сукня також унікальна тим, що демонструє проблему забруднення навколишнього середовища. Оскільки, за даними ЗМІ, щотижня у Великобританії викидають 100 мільйонів одноразових масок.
На сукню пішло 1500 перероблених масок для обличчя. Створив вбрання дизайнер Том Сільвервуд, а представила його модель Джемайма Хамбро.
Сукня також унікальна тим, що демонструє проблему забруднення навколишнього середовища. Оскільки, за даними ЗМІ, щотижня у Великобританії викидають 100 мільйонів одноразових масок.
Відзначимо, Великобританія зняла повністю всі обмеження на проведення весіль, а Шотландія дозволила проводити весілля з 200 гостями.
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