Креативний підхід: британці представили на огляд весільну сукню із захисних масок

13:42 20 липня Київ, Україна

До скасування карантинних обмежень в Великобританії приурочили демонстрацію незвичайного вбрання нареченої, яке було виготовлено виключно з захисних масок.

Про це повідомляє Hitched.



На сукню пішло 1500 перероблених масок для обличчя. Створив вбрання дизайнер Том Сільвервуд, а представила його модель Джемайма Хамбро.



Сукня також унікальна тим, що демонструє проблему забруднення навколишнього середовища. Оскільки, за даними ЗМІ, щотижня у Великобританії викидають 100 мільйонів одноразових масок.

"Ми дуже раді, що відсьогодні весілля у Великобританії повернуться без юридичних обмежень. З урахуванням того, що цього літа відбудуться тисячі весіль, пари тепер можуть з нетерпінням чекати відкриття танц-полів, фуршетів з напоями і фотографій, повних усміхнених облич після зняття обмежень", - підкреслила редакторка журналу Hitched Сара Аллард.

Відзначимо, Великобританія зняла повністю всі обмеження на проведення весіль, а Шотландія дозволила проводити весілля з 200 гостями.