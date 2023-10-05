Червоний Хрест встановив правила ведення "бойових дій" для хакерів

07:33 05 жовтня Київ, Україна

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), який відповідає за нагляд та моніторинг правил ведення війни, вперше опублікував правила ведення "бойових дій" для хакерів, які беруть участь у конфліктах, і зокрема у війні росії проти України.
 
Про це повідомляє ВВС.

Загальний зміст восьми правил полягає в тому, щоб не змішувати військові та цивільні цілі та не бити по останніх. Однак деякі хакерські групи, з якими зв'язалася ВВС, сказали, що планують "ігнорувати ці правила".

Червоний Хрест пропонує хакерам дотримуватися таких правил:
  • Не атакувати цивільні об'єкти.
  • Не застосовувати шкідливі програми, які поширюються автоматично та уражають військові та цивільні цілі без розбору.
  • Плануючи кібератаку проти військової мети, робити все можливе, щоб уникнути чи мінімізувати шкоду мирному населенню.
  • Не проводити кібероперації проти медичних та гуманітарних установ.
  • Не проводити кібероперації проти об'єктів, необхідних для виживання населення чи які можуть "звільняти небезпечні сили".
  • Не загрожувати насильством і не сіяти жаху серед цивільного населення.
  • Не закликати до порушень міжнародного гуманітарного права.
  • Дотримуватись цих правил, навіть якщо їх не дотримується противник.
У МКЧХ закликали хакерів, плануючи кібератаку на військовий об'єкт, зробити все можливе, щоб уникнути чи мінімізувати можливі наслідки для цивільного населення. А також наголосили на дотриманні цих правил, навіть якщо противник цього не робить і попередили, що їхні дії можуть поставити під загрозу життя, у тому числі й їхні власні, якщо їх вважатимуть легітимною військовою метою.

МКЧХ також закликає уряди країн стримувати хакерство та забезпечувати дотримання чинних законів.