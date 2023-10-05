Червоний Хрест встановив правила ведення "бойових дій" для хакерів

07:33 05 жовтня Київ, Україна

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), який відповідає за нагляд та моніторинг правил ведення війни, вперше опублікував правила ведення "бойових дій" для хакерів, які беруть участь у конфліктах, і зокрема у війні росії проти України.

Про це повідомляє ВВС.



Загальний зміст восьми правил полягає в тому, щоб не змішувати військові та цивільні цілі та не бити по останніх. Однак деякі хакерські групи, з якими зв'язалася ВВС, сказали, що планують "ігнорувати ці правила".



Червоний Хрест пропонує хакерам дотримуватися таких правил:

Не атакувати цивільні об'єкти.

Не застосовувати шкідливі програми, які поширюються автоматично та уражають військові та цивільні цілі без розбору.

Плануючи кібератаку проти військової мети, робити все можливе, щоб уникнути чи мінімізувати шкоду мирному населенню.

Не проводити кібероперації проти медичних та гуманітарних установ.

Не проводити кібероперації проти об'єктів, необхідних для виживання населення чи які можуть "звільняти небезпечні сили".

Не загрожувати насильством і не сіяти жаху серед цивільного населення.

Не закликати до порушень міжнародного гуманітарного права.

Дотримуватись цих правил, навіть якщо їх не дотримується противник.

У МКЧХ закликали хакерів, плануючи кібератаку на військовий об'єкт, зробити все можливе, щоб уникнути чи мінімізувати можливі наслідки для цивільного населення. А також наголосили на дотриманні цих правил, навіть якщо противник цього не робить і попередили, що їхні дії можуть поставити під загрозу життя, у тому числі й їхні власні, якщо їх вважатимуть легітимною військовою метою.



МКЧХ також закликає уряди країн стримувати хакерство та забезпечувати дотримання чинних законів.