Косово офіційно передало заявку на вступ в ЄС

15 грудня Косово подало заявку на членство в Євросоюзі. Офіційна передача підписаних документів відбулася сьогодні у Празі.
#Kosovo formalises її application for membership в the #EU , два десятиліття після #ThessalonikiSummit в 2003, коли Європейська мова була проміщена для всіх шести #WesternBalkans countries.— Meliza Haradinaj (@MelizaHaradinaj) December 14, 2022
Aware of many complexities, it remains to be seen how this act will unfold in the #EU. pic.twitter.com/qPp6hHRHKr
Напередодні керівники державних інституцій Косова 14 грудня підписали заявку на членство у Європейському Союзі. Про це повідомила міністр закордонних справ Косово Меліза Харадінай.
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