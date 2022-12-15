Косово офіційно передало заявку на вступ в ЄС

"Ми хочемо приєднатися до ЄС якнайшвидше. Я вірю, що своєю відданістю ми змінимо погляди скептиків. Я не вірю, що меншість країн-членів ЄС, які не визнали нашу незалежність, виступлять проти нашого членства в ЄС", - сказав Альбін Курті, прем'єр-міністр Косова на пресконференції у Празі, передає Європейський союз громадських мовників.

#Kosovo formalises її application for membership в the #EU , два десятиліття після #ThessalonikiSummit в 2003, коли Європейська мова була проміщена для всіх шести #WesternBalkans countries. Aware of many complexities, it remains to be seen how this act will unfold in the #EU . pic.twitter.com/qPp6hHRHKr

"Косово формалізує свою заявку на членство в ЄС через два десятиліття після саміту в Салоніках у 2003 році, коли було обіцяно європейську перспективу для всіх шести країн Західних Балкан. Враховуючи багато складнощів, ще треба побачити, як цей акт розгортатиметься в ЄС», — написала вона у Twitter.