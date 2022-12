Косово офіційно передало заявку на вступ в ЄС

#Kosovo formalises її application for membership в the #EU , два десятиліття після #ThessalonikiSummit в 2003, коли Європейська мова була проміщена для всіх шести #WesternBalkans countries.



Aware of many complexities, it remains to be seen how this act will unfold in the #EU. pic.twitter.com/qPp6hHRHKr