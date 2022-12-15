Косово офіційно передало заявку на вступ в ЄС

14:51 15 грудня Київ, Україна

15 грудня Косово подало заявку на членство в Євросоюзі. Офіційна передача підписаних документів відбулася сьогодні у Празі.
"Ми хочемо приєднатися до ЄС якнайшвидше. Я вірю, що своєю відданістю ми змінимо погляди скептиків. Я не вірю, що меншість країн-членів ЄС, які не визнали нашу незалежність, виступлять проти нашого членства в ЄС", - сказав Альбін Курті, прем'єр-міністр Косова на пресконференції у Празі, передає Європейський союз громадських мовників.
Напередодні керівники державних інституцій Косова 14 грудня підписали заявку на членство у Європейському Союзі. Про це повідомила міністр закордонних справ Косово Меліза Харадінай.
"Косово формалізує свою заявку на членство в ЄС через два десятиліття після саміту в Салоніках у 2003 році, коли було обіцяно європейську перспективу для всіх шести країн Західних Балкан. Враховуючи багато складнощів, ще треба побачити, як цей акт розгортатиметься в ЄС», — написала вона у Twitter.