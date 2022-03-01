Космічна розвідка надасть Україні інформацію про логістику російських військ

11:53 01 березень Київ, Україна

Євросоюз передасть Україні дані космічної розвідки про переміщення російських військ. Про це під час пресконференції 28 лютого заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомив телеканал Euronews.



Зазначається, що Київ отримає дані супутникового центру у Мадриді.



Крім того, Боррель наголосив, що країни ЄС сповнені рішучості збільшити військову підтримку України.



За його словами, санкції, запроваджені проти Росії, дорого коштуватимуть Європі.



"Але ми маємо бути готовими до цього, інакше в майбутньому нам доведеться заплатити набагато вищу ціну", – зазначив голова дипломатії Євросоюзу.



Він також додав, що "відносини з Росією більше не визначатимуться торгівлею".