Кортеж глави Киргизстану потрапив в серйозну аварію, є жертви

Під час перебування президента Садира Жапарова в Іссик-Кульській області сталася ДТП, в кортеж глави держави врізався автомобіль, який виїхав на "зустрічку".
В аварії загинув співробітник охорони глави держави, постраждали 6 людей, сам Садир Жапаров не постраждав, оскільки знаходився в іншому авто.
Про це повідомила пресслужба глави Киргизстану.
За даними пресслужби, ДТП сталася, коли легковий автомобіль, за кермом якого був невідомий, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і на великій швидкості врізався в одну з машин кортежу, де знаходилися співробітники спецслужб і ті, хто супроводжують Жапарова.
Сам Жапаров в результаті події не постраждав. Він знаходився в іншому автомобілі.
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