Кортеж глави Киргизстану потрапив в серйозну аварію, є жертви

19:06 04 червень Київ, Україна

Під час перебування президента Садира Жапарова в Іссик-Кульській області сталася ДТП , в кортеж глави держави врізався автомобіль, який виїхав на "зустрічку".

В аварії загинув співробітник охорони глави держави, постраждали 6 людей, сам Садир Жапаров не постраждав, оскільки знаходився в іншому авто.

Про це повідомила пресслужба глави Киргизстану.

"Постраждали троє співробітників 9-ої Служби ДКНБ, один загинув. Також постраждали водій і пасажир легковика", - розповів виданню міністр охорони здоров'я і соцрозвитку Алимкадир Бейшеналієв.

За даними пресслужби, ДТП сталася, коли легковий автомобіль, за кермом якого був невідомий, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і на великій швидкості врізався в одну з машин кортежу, де знаходилися співробітники спецслужб і ті, хто супроводжують Жапарова.



Сам Жапаров в результаті події не постраждав. Він знаходився в іншому автомобілі.