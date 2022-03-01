Корупція на Мальдівах: ексвіцепрезидент засуджений до 20 років

14:55 06 жовтень Київ, Україна

Ахмед Адіб, колишній віцепрезидент острівної держави Мальдіви, був засуджений до 20 років в'язниці за корупційні схеми.

Він також отримав штраф в 129 892 долари після того, як визнав себе винним.



Мальдівський кримінальний суд пред'явив ексвіцепрезиденту обвинувачення в розтраті, відмиванні грошей і зловживанні державною владою. Йому закидають корупційні схеми при видачі в оренду тропічних островів для розвитку готелів.



За даними комісії з повернення активів, створеної нинішнім урядом, острови віддали в оренду за цінами нижче ринкових. В результаті держава втратила майже 259 мільйонів доларів.