Корпорація Toshiba йде з російського ринку

16:03 20 квітня Київ, Україна

Японська технологічна корпорація Toshiba оголосила про зупинення прийому замовлень та інвестицій в росію. Про це йдеться у заяві на сайті компанії.



Toshiba пояснила своє рішення війною в Україні.



Ми дуже стурбовані ситуацією в Україні та відчуваємо величезне співчуття до жертв цього конфлікту. Toshiba Group призупинила прийом замовлень та інвестиції в росії. Ми продовжимо стежити за ситуацією і дуже сподіваємось на якнайшвидше припинення конфлікту.

Діяльність Toshiba переважно зосереджена у Японії. Вона випускає електротехнічну продукцію та обладнання для атомної промисловості, а також виконує оборонні замовлення. За даними компанії, частка росії у доході за перший квартал 2022 року склала 0,2%. Загальний виторг Toshiba оцінює в 3,340 трлн ієн.



Хоча вплив на наш бізнес в цілому мінімальний, ми негайно повідомимо про будь-який суттєвий вплив на продуктивність Toshiba Group, який може бути викликаний змінами в поточній ситуації.

Також Toshiba пожертвує близько 100 млн ієн (63 млн рублів) управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців та некомерційної організації Japan Platform, яка займається гуманітарною допомогою.



Раніше експорт своєї продукції до росії призупинили п'ять японських компаній: Panasonic, Hitachi Construction Machinery, Komatsu, Tadano та Yamaha Motor. Вони пояснили це рішення економічними та логістичними труднощами.



У цілому продажі в росії припинили виробники комп'ютерної техніки та розробники ПЗ: Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco, Acer та ін. Напередодні стало відомо, що з країни йде компанія SAP.