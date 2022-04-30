Королеву Єлизавету II нахабно обікрав співробітник, який працює в її будинку

06:55 02 грудня Київ, Україна

37-річний буфетник Адамо Канто, який пропрацював в Букінгемському палаці близько п'яти років, викрав 80 предметів, що належать королівській сім'ї.

Сума вкраденого в цілому склала 100 тисяч фунтів стерлінгів (більше ніж 3,8 млн гривень).



Інцидент трапився навесні, під час карантину, коли в палаці практично не було людей. Адам скористався наданою йому довірою і, отримавши доступ до особистих речей королівської сім'ї, став виносити з палацу цінні речі.

Всього він вкрав понад 80 предметів, зокрема, сімейні знімки принців Гаррі та Вільяма, підписані ними особисто, а також медалі. Втім, буфетник "обчистив" не тільки британську королеву, а й її придворних. Сума вкраденого в цілому склала 100 тисяч фунтів стерлінгів (більше 3,8 млн гривень).

Викрадені цінності він почав продавати через популярний інтернет-магазин eBay, і незабаром його оголошення помітили представники палацу, які забили на сполох. Злодій був затриманий і зараз випущений під заставу, але його чекає судовий розгляд, який може закінчитися тюремним строком.

Представники Букінгемського палацу обурливий інцидент поки не коментували.



