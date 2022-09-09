Королева Єлизавета II померла. Британія в десятиденній жалобі

Вдень у четвер, 8 вересня, лікарі 96-річної британської королеви Єлизавети II висловили стурбованість станом її здоров'я. До шотландської резиденції королеви прибули її діти та онуки. Близько 20:30 за Києвом королівська родина повідомила про смерть монарха.
Звістка про смерть королеви стала шоком для багатьох британців. Тисячі людей прийшли до Букінгемського палацу у Лондоні. Вони плакали та покладали квіти до огорожі.
Із заявою після смерті монарха виступила прем'єр Ліз Трасс. Прем'єр порівняла Єлизавету II з "камінням, на якому була побудована сучасна Британія", та заявила, що її смерть стала шоком для нації та всього світу.
Новим королем став її син, 73-річний Чарльз. У своїй заяві він назвав день смерті матері "моментом найбільшої печалі" для нього та всіх членів родини.
У Великобританії та країнах співдружності після смерті монарха відповідно до протоколу розпочалася десятиденна жалоба. По всій країні приспустили прапори та скасували великі спортивні заходи.
У США спікер Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі розпорядилася приспустити прапори над Капітолієм у Вашингтоні через смерть британської королеви. Наступного тижня Палата представників ухвалить резолюцію про смерть Єлизавети II, а також припинить свою роботу на один день. Те саме було зроблено, коли пішов з життя батько Єлизавети II, Георг VI.
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