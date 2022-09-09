Королева Єлизавета II померла. Британія в десятиденній жалобі

06:40 09 вересня Київ, Україна

Вдень у четвер, 8 вересня, лікарі 96-річної британської королеви Єлизавети II висловили стурбованість станом її здоров'я. До шотландської резиденції королеви прибули її діти та онуки. Близько 20:30 за Києвом королівська родина повідомила про смерть монарха.

Звістка про смерть королеви стала шоком для багатьох британців. Тисячі людей прийшли до Букінгемського палацу у Лондоні. Вони плакали та покладали квіти до огорожі.

"Померла королева Великобританії Єлизавета II здавалася британцям "вічною", і їм, як дітям, хотілося вірити, що її правління не закінчиться", - заявив колишній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, повідомляє Mirror. "Я знаю, після цієї новини мільйони і мільйони людей відклали справи, чим би вони не займалися, щоб подумати про королеву Єлизавету, про яскраве і сяюче світло, яке тепер погасло", - сказав Джонсон.

Із заявою після смерті монарха виступила прем'єр Ліз Трасс. Прем'єр порівняла Єлизавету II з "камінням, на якому була побудована сучасна Британія", та заявила, що її смерть стала шоком для нації та всього світу.

Новим королем став її син, 73-річний Чарльз. У своїй заяві він назвав день смерті матері "моментом найбільшої печалі" для нього та всіх членів родини.

"Я знаю, що її втрата глибоко відчуватиметься всією країною, королівствами, співдружністю і незліченною безліччю людей по всьому світу", - заявив Чарльз.

У Великобританії та країнах співдружності після смерті монарха відповідно до протоколу розпочалася десятиденна жалоба. По всій країні приспустили прапори та скасували великі спортивні заходи.

У США спікер Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі розпорядилася приспустити прапори над Капітолієм у Вашингтоні через смерть британської королеви. Наступного тижня Палата представників ухвалить резолюцію про смерть Єлизавети II, а також припинить свою роботу на один день. Те саме було зроблено, коли пішов з життя батько Єлизавети II, Георг VI.