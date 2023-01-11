Король Британії здійснить свій перший держвізит у Францію





Про це повідомляє Times з посиланням на французькі урядові джерела.



Помічники президента Еммануеля Король Великобританії Чарльз ІІІ планує у березні відвідати Францію. Це буде перший закордонний візит короля.Про це повідомляє Times з посиланням на французькі урядові джерела.Помічники президента Еммануеля Макрона повідомили, що король та королева-консорт Камілла прибудуть до Франції наприкінці березня.

"Все готове до візиту короля Чарльза ІІІ до Парижа", - сказали вони газеті Le Parisien у вівторок.

За лаштунками французькі дипломати зайняті підготовкою до державного візиту – найважливішого з можливих між двома країнами – старшого сина Єлизавети II”.



Запрошення Чарльзу було зроблено Макроном під час похорону королеви.

Макрон заявив 16 вересня: "Я мав можливість запросити Короля Чарльза приїхати до Франції, коли це буде доречним для нього".

Візит має відбутися на тижні, що розпочинається 27 березня, повідомили джерела.



У Єлисейському палаці запланована державна вечеря, де перша леді Франції Бріджіт Макрон зустрінеться з королевою-консортом.



Паризька Національна асамблея також вітатиме королівське подружжя, як і мер Парижа Анн Ідальго.



Помічник Макрона сказав: "Цей візит стане потужним сигналом, оскільки це буде перший офіційний візит Чарльза ІІІ".

"Це станеться, коли король ще не буде коронований, що свідчить про те, що Франція є для нього пріоритетом", – додав він.

Коронація короля Чарльза відбудеться 6 травня цього року.

"Цей візит є можливістю показати сторічну прихильність його країни до нашої, незважаючи на Brexit, і бути частиною сімейної наступності, тому що Єлизавета II була франкофілкою та франкомовною", - сказав помічник Макрона.

Під час свого візиту до Лондона на похорон королеви, Макрон подарував Чарльзу фотоальбом про візит королеви Єлизавети у Версаль у 1957 році.



Державний візит супроводжуватиметься франко-британським самітом між міністрами урядів двох країн.



Королева Єлизавета ІІ за час свого правління здійснила шість державних візитів до Франції - п'ять до Парижа та один у Калі.



Перший відбувся у квітні 1957 року, через чотири роки після її коронації, коли Її Величність відвідала Версальський палац, Паризьку оперу та Лувр.



Вона також насолоджувалася круїзом по річці Сена з принцом Філіпом і відвідала Лілль, де поклала вінок до меморіалу Першої світової війни.



Букінгемський палац відмовився коментувати ці повідомлення.