Король Британії здійснить свій перший держвізит у Францію

Король Великобританії Чарльз ІІІ планує у березні відвідати Францію. Це буде перший закордонний візит короля.
Про це повідомляє Times з посиланням на французькі урядові джерела.
Помічники президента Еммануеля Макрона повідомили, що король та королева-консорт Камілла прибудуть до Франції наприкінці березня.
Про це повідомляє Times з посиланням на французькі урядові джерела.
Помічники президента Еммануеля Макрона повідомили, що король та королева-консорт Камілла прибудуть до Франції наприкінці березня.
За лаштунками французькі дипломати зайняті підготовкою до державного візиту – найважливішого з можливих між двома країнами – старшого сина Єлизавети II”.
Запрошення Чарльзу було зроблено Макроном під час похорону королеви.
Запрошення Чарльзу було зроблено Макроном під час похорону королеви.
Візит має відбутися на тижні, що розпочинається 27 березня, повідомили джерела.
У Єлисейському палаці запланована державна вечеря, де перша леді Франції Бріджіт Макрон зустрінеться з королевою-консортом.
Паризька Національна асамблея також вітатиме королівське подружжя, як і мер Парижа Анн Ідальго.
Помічник Макрона сказав: "Цей візит стане потужним сигналом, оскільки це буде перший офіційний візит Чарльза ІІІ".
У Єлисейському палаці запланована державна вечеря, де перша леді Франції Бріджіт Макрон зустрінеться з королевою-консортом.
Паризька Національна асамблея також вітатиме королівське подружжя, як і мер Парижа Анн Ідальго.
Помічник Макрона сказав: "Цей візит стане потужним сигналом, оскільки це буде перший офіційний візит Чарльза ІІІ".
Коронація короля Чарльза відбудеться 6 травня цього року.
Під час свого візиту до Лондона на похорон королеви, Макрон подарував Чарльзу фотоальбом про візит королеви Єлизавети у Версаль у 1957 році.
Державний візит супроводжуватиметься франко-британським самітом між міністрами урядів двох країн.
Королева Єлизавета ІІ за час свого правління здійснила шість державних візитів до Франції - п'ять до Парижа та один у Калі.
Перший відбувся у квітні 1957 року, через чотири роки після її коронації, коли Її Величність відвідала Версальський палац, Паризьку оперу та Лувр.
Вона також насолоджувалася круїзом по річці Сена з принцом Філіпом і відвідала Лілль, де поклала вінок до меморіалу Першої світової війни.
Букінгемський палац відмовився коментувати ці повідомлення.
Державний візит супроводжуватиметься франко-британським самітом між міністрами урядів двох країн.
Королева Єлизавета ІІ за час свого правління здійснила шість державних візитів до Франції - п'ять до Парижа та один у Калі.
Перший відбувся у квітні 1957 року, через чотири роки після її коронації, коли Її Величність відвідала Версальський палац, Паризьку оперу та Лувр.
Вона також насолоджувалася круїзом по річці Сена з принцом Філіпом і відвідала Лілль, де поклала вінок до меморіалу Першої світової війни.
Букінгемський палац відмовився коментувати ці повідомлення.
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