Корея відмовила у притулку громадянам росії, які втекли від мобілізації, тепер вони живуть в аеропорту

17:44 09 січня Київ, Україна

П'ятеро росіян, які втекли від мобілізації, кілька місяців живуть в аеропорту Сеула, оскільки влада Південної Кореї відмовила їм у притулку.



Як пише The Korea Times, корейський Мін'юст вважає, що ухилення від призову до армії не є підставою для надання статусу біженця. У відповідь на рішення Мін'юсту росіяни подали до суду.



Місцеві правозахисники, які представляють інтереси прохачів, вважають, що ухилення від призову в контексті війни може розглядатися як поважна причина надання притулку.

«Цим чоловікам загрожує переслідування на Батьківщині через їхні ймовірні політичні погляди, що дає їм право на отримання притулку відповідно до міжнародних стандартів. Міністерство має про це знати», - розповів адвокат росіян The Korea Times.

Якщо суд стане на їхню сторону, їм видадуть візи для перебування в Кореї на час, доки вони проходитимуть процедуру набуття статусу біженців. Інакше їх депортують.



Один з росіян, що живуть в аеропорту, 23-річний студент із Бурятії Володимир Марактаєв, розповів в інтерв'ю газеті, що поїхав з дому в ніч на 24 вересня, відразу після того, як отримав повістку. Разом із кількома знайомими він перетнув кордон із Монголією на автомобілі, а звідти літаком дістався Філіппін, де провів кілька тижнів.



12 листопада Марактаєв прилетів до Південної Кореї і з того часу залишається в аеропорту Інчхон за 50 км від Сеула. За словами парубка, він служив в армії і не ховався б, якби треба було захищати свою країну від нападу.

«Але це зовсім інша історія, коли моя країна стає агресором. Я ніколи не візьму до рук зброю і не піду вбивати безневинних людей в Україні», - заявив Марактаєв.

Молода людина розповіла, що вирішила просити притулку у Південній Кореї, оскільки вважає її розвиненою демократією, в якій дотримуються громадянських прав.



Ще один росіянин, який не побажав назвати своє прізвище, повідомив журналістів, що перебуває в аеропорту з 14 жовтня. Чоловік із Красноярська, який представився Андрієм, розповів, що протестував проти режиму в росії та ходив на мітинги задовго до вторгнення в Україну, причому одного разу його затримали та побили поліціянти. Тікати з країни він вирішив після того, як отримав повістку.



31-річний Джашар Хубієв з Нальчика повідомив The Korea Times, що серед російських військовослужбовців, які загинули під час обстрілу Макіївки в ніч на 1 січня, було кілька його знайомих і він не хоче повертатися до росії, оскільки боїться розділити їхню долю.



The Korea Times зазначає, що серед країн G20 Корея займає передостаннє місце щодо прийому біженців. За даними статистичної платформи Statista, у 2021 році в країні було 2300 прохачів притулку, статус біженця отримала лише 71 особа.