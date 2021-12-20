Корейська пара випадково зіпсувала картину вартістю в пів мільйона доларів США

10:00 03 квітень Київ, Україна

У сучасному образотворчому мистецтві часом було б не зайве супроводжувати об'єкти творчості коротким поясненням, розрахованим на широке коло глядачів. Ось який курйозний випадок стався в одній із сучасних художніх галерей Південної Кореї.

Пара відвідувачів галереї випадково зіпсувала картину вартістю в пів мільйона доларів США. Відвідувачі галереї вирішили, що беруть участь в колективному мистецтві.

"Молода пара серед білого дня увійшла в галерею і почала малювати поверх абстрактної картини, яку там виставили на огляд. Вони були переконані, що так і треба: адже під картиною стояли відра з фарбою і кисті", - йдеться в сюжеті.

Камера відеоспостереження зняла пару під час їхніх дій і поліція їх затримала в сусідньому торговому центрі. Поки невідомо, чи буде художник вимагати компенсацію.

Раніше повідомлялося, що сім'я з департаменту Марна, Франція, знайшла у вітальні отриманої у спадок квартири забуту картину XVIII століття - Філософ, що читає, Жана-Оноре Фрагонара.

Також найбільша в світі картина на полотні Подорож людства кисті британського художника Саші Джафрі була продана на аукціоні в Дубаї за 62 мільйони доларів.