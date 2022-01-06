Координаційна рада РБ опинився поза законом

19:01 25 серпень Київ, Україна

Координаційна рада виходить за рамки Конституції Республіки Білорусь і є прямим її порушенням.

Про це заявив глава Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич

За його словами, відповідно до закону, створення громадських органів і організацій, які мають право переглядати підсумки президентських виборів, є неможливим.

"Створення координаційної ради, який визначив собі за мету перегляд виборів президента Білорусі не в порядку, визначеному Конституцією і у виборчому законодавстві, є неконституційним", - заявив він.

Мілашкевіч вважає, що громадяни країни повинні дотримуватися режиму конституційної законності.



Нагадаємо, 15 серпня штаб кандидата в президенти Світлани Тіхановском почав формування координаційної ради. Він покликаний обговорювати і розробляти безпечні і стабільні механізми забезпечення передачі влади. До складу Ради увійшли близько ста чоловік.