Координаційна рада РБ опинився поза законом

Координаційна рада виходить за рамки Конституції Республіки Білорусь і є прямим її порушенням.
Про це заявив глава Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич
За його словами, відповідно до закону, створення громадських органів і організацій, які мають право переглядати підсумки президентських виборів, є неможливим.
Мілашкевіч вважає, що громадяни країни повинні дотримуватися режиму конституційної законності.
Нагадаємо, 15 серпня штаб кандидата в президенти Світлани Тіхановском почав формування координаційної ради. Він покликаний обговорювати і розробляти безпечні і стабільні механізми забезпечення передачі влади. До складу Ради увійшли близько ста чоловік.
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