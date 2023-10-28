Конституційний суд Південної Кореї підтримав заборону одностатевих відносин в армії

17:48 27 жовтня Київ, Україна

Конституційний суд Південної Кореї підтримав заборону одностатевих відносин у збройних силах країни. Це пов’язано з тим, що такі відносини несуть ризик боєздатності армії.

Про це повідомляє Reuters.



Згідно з військовим кримінальним законом Південної Кореї, за одностатеві відносини військовослужбовцям загрожує до двох років ув'язнення. З 2002 року цей закон чотири рази оскаржували в суді, проте безрезультатно. Цього разу суд також підтримав закон, заявивши, що одностатеві стосунки можуть порушити дисципліну в армії та нашкодити її боєздатності. Зазначається, що в законі не йдеться про заборону одностатевих відносин як таких, проте забороняється анальний секс або "будь-який інший непристойний акт" під час несення служби.



Правозахисники назвали рішення суду "застарілим", а сам закон – таким, що підживлює насильство, дискримінацію та стигматизацію гомосексуальних військовослужбовців.

"Продовження криміналізації одностатевих відносин за взаємною згодою в корейській армії є прикрою плямою в десятиліттях боротьби за рівність у країні", - заявив дослідник Amnesty International у Східній Азії Борам Джанг.

Південна Корея має одну з найбільших армій у світі. Згідно із законами країни, всі працездатні чоловіки віком від 18 до 28 років мають пройти службу тривалістю від 18 до 21 місяця.



З 2003 року гомосексуальність у Південній Кореї більше не класифікується як щось "шкідливе та непристойне". Проте одностатеві шлюби країна не визнає, а дискримінація гомосексуальних людей залишається широкою. Іноді гомосексуальність вважається інвалідністю чи захворюванням.