Конгресмени США вважають Apple, Google, Amazon і Facebook монополістами і хочуть їх розділити

12:31 08 жовтень Київ, Україна





Конгресмени прийшли до висновку, що всі чотири компанії зловживають своїм становищем на ринку, і запропонували їх розділити, прийнявши відповідні поправки до антимонопольного законодавства.



До кожної з компаній у конгресменів є окремі претензії:



Facebook визнали монополістом в секторі онлайн-реклами і на ринку соцмереж. Особливі претензії викликала покупка компанією додатку Instagram у 2012 році, яку розцінили як спробу купити конкурента. Демократи в конгресі США випустили 449-сторінкову доповідь за підсумками 16-місячного антимонопольного розслідування проти Apple Google , Amazon і Facebook, пише CNBC.Конгресмени прийшли до висновку, що всі чотири компанії зловживають своїм становищем на ринку, і запропонували їх розділити, прийнявши відповідні поправки до антимонопольного законодавства.Facebook визнали монополістом в секторі онлайн-реклами і на ринку соцмереж. Особливі претензії викликала покупка компанією додатку Instagram у 2012 році, яку розцінили як спробу купити конкурента.



Відносно Amazon конгресмени прийшли до висновку, що компанія Безоса займає монопольне становище в онлайн-рітейлі. Частку Amazon автори звіту оцінили в 50% американського онлайн-ринку, а не 40%, як стверджують більшість досліджень.



У Apple конгресмени знайшли монополію на ринку мобільних додатків для iOS. У доповіді стверджується, що компанія використовує контроль над своєю операційною системою для створення бар'єрів і дискримінації конкурентів.



Компанію Google автори доповіді вважають монополією в сфері пошукових систем і на супутньому рекламному ринку. Відзначається, що компанія працює як «екосистема взаємопов'язаних монополій».



На основі цих висновків представники Демократичної партії рекомендували:



Ввести структурний поділ і заборонити домінантним платформам виходити на суміжні напрямки бізнесу. На практиці це може включати сценарій примусового відділення YouTube від Google або аналогічний процес для Facebook і компаній Instagram і WhatsApp, що йому належать.



Перекласти на компанії обов'язок самостійно доводити, що їхня угода не завдасть шкоди конкуренції. При цьому, антимонопольним регуляторам пропонують відразу розглядати будь-які злиття з участю домінантних платформ як антиконкурентні.



Лідерам ринку запропонують зробити свої послуги сумісними з конкурентами і пропонувати «рівні умови для рівних продуктів».



