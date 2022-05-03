Конгрес США посилює санкції стосовно компаній, які сприяють будівництву "Північного потоку-2"

09:13 04 грудня Київ, Україна

Оборонний бюджет США на 2021 рік, згідно зі спільним рішенням Палати і Конгресу США, містить поправки щодо посилення санкцій проти російського комерційного проєкту "Північний потік-2".



Поправки внесені до підрозділу закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року для уточнення і розширення санкцій, пов'язаних з будівництвом газопроводів, йдеться в документі.



У проєкті оборонного бюджету закріплені санкції проти компаній за сприяння продажу, оренді або наданню трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, наданню послуг страхування або перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов'язаних з будівництвом газопроводу.



Санкції будуть поширюватися на компанії, які надають послуги модернізації, модифікації і встановлення устаткування для зварювальних робіт на суднах.