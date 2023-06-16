Конгрес США вимагає у Байдена передати Україні ATACMS

Якщо ще наприкінці березня у США заявляли, що поки що не готові постачати Україні ATACMS, то тепер представники двох партій Конгресу США закликали президента Джо Байдена передати Україні зброю більшої дальності – балістичні ракети ATACMS. Про це у п'ятницю, 26 травня, повідомляє Foreign Policy з посиланням на лист Гельсінської комісії США.

Зазначається, що лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати "зелене світло" постачанням в Україну армійського тактичного ракетного комплексу ATACMS. Він може бути випущений із реактивних систем залпового вогню, наданих Україні раніше.

"Тепер, коли прийнято рішення відправити F-16, настав час присвятити себе повній перемозі України та доставити все необхідне обладнання", - написали представники Гельсінської комісії в листі від 25 травня, який також був підписаний членом комісії Вікторією Спартц.

У листі до Байдена додали, що майже всі системи озброєнь, які були запрошені Україною, були доставлені після сильного тиску. Вони закликали Білий дім не чекати на нову кампанію тиску, щоб надати ATACMS.

Деякі члени Конгресу та офіційні особи США вважають, що постачання ATACMS в Україну можуть мати вирішальне значення для того, щоб поставити під загрозу російські війська, кораблі та бази на окупованій українській території.

"Це не лише допомогло б Україні знищити російську військову зброю, яка використовується для вбивства українських захисників та цивільних осіб, а й зрушила б російські підрозділи та ланцюги поставок далі за фронт, різко ускладнивши їхню здатність продовжувати цю геноцидну війну", - написали законодавці у зверненні до Байдена.

Нагадаємо, ще в січні голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол закликав Білий дім відправити в Україну оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS далекого радіусу дії.

Наприкінці березня в США заявили, що поки що не готові постачати Україні ATACMS, але розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.

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* Комісія з безпеки та співробітництва в Європі, також відома як Гельсінська комісія США, є незалежним урядовим агентством США, створеним Конгресом у 1975 році для моніторингу та заохочення дотримання Гельсінських угод та інших зобов'язань Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).