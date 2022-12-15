Конгрес США розгляне резолюцію про виключення росії з Ради Безпеки ООН

11:30 15 грудня Київ, Україна

Два американські законодавці, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, представили Конгресу США резолюцію про виключення росії з Ради Безпеки ООН.



Про це повідомляє видання Foreign Policy.

"Два американські законодавці, демократ Стів Коен і республіканець Джо Вілсон, представили на розгляд Конгресу резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена виключити росію з Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй", - йдеться у повідомленні.

Двопартійна Гельсінська комісія, яка закликала в жовтні держсекретаря США Ентоні Блінкена висловити протест проти статусу росії як постійного члена Ради Безпеки, тепер пропонує Конгресу визнати, що "війна росії порушила цілі та принципи ООН, і просить уряд США вжити заходів для обмеження її прав в ООН".

"Росія скоїла грубі порушення Статуту ООН, які ставлять під сумнів її право мати місце в Раді Безпеки", - вважають американські законодавці.

Крім того, ЗМІ зазначає, що Україна також виступає за те, щоб росія була виведена із Ради Безпеки.



Видання звертає увагу на важливий момент, що Статут ООН не містить жодних положень щодо усунення постійного члена Ради Безпеки.



Країни можуть бути повністю виключені з Організації, проте для усунення росії знадобиться поправка до Статуту, але для цього потрібна згода всіх постійних членів Ради Безпеки.



Росія може накласти вето на цю пропозицію. У такому разі можна оскаржити статус росії як спадкоємиці місця Радянського Союзу в Раді Безпеки.