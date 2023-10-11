Конгрес США планує виділити $2 млрд Ізраїлю на "Залізний купол"

10:08 11 жовтня Київ, Україна

Декілька членів Конгресу Сполучених Штатів представили законопроєкт про виділення Ізраїлю додаткових двох мільярдів доларів на підтримку системи протиповітряної оборони "Залізний купол".



Це стало відомо з офіційного повідомлення на сайті конгресвумен Клаудії Тені, однієї із співавторів законопроєкту.



Клаудія Тені наголосила на важливості системи "Залізний купол", зазначивши, що вона здатна перехоплювати палестинські ракети в повітрі, що рятує мирних жителів від загроз та атак.



За останні кілька днів "Залізний купол" перехопив понад 3200 ворожих ракет, наголосила конгресвумен.



Законопроєкт, який передбачає додаткові кошти для операції "Залізні мечі", оголошеної Єрусалимом після останніх подій, пов'язаних із вторгненням ХАМАСу, отримав широку підтримку в Конгресі США.



Конгресмен Макс Міллер додав, що Ізраїль має абсолютне право захищати себе та свій народ від терористів, які не визнають його право на існування, та повинен мати необхідні засоби для цієї мети.