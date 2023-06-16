Конфлікт у Тайванській протоці був би руйнівним, - голова Пентагону

10:50 03 червня Київ, Україна

Обстановка в Тайванській протоці залишається вкрай напруженою. Як заявив глава Пентагону Ллойд Остін на саміті Shangri-La Dialogue у Сінгапурі, США застерігають і попереджають, що війна за Тайвань була б руйнівною. Конфлікт може вплинути світову економіку.

"Весь світ зацікавлений у збереженні миру та стабільності в Тайванській протоці. Від цього залежить безпека комерційних судноплавних шляхів та глобальних ланцюжків поставок. І так само свобода навігації по всьому світу. Не помиляйтеся: конфлікт у Тайванській протоці був би руйнівним", - сказав Остін.

Міністр оборони США наголосив, що "конфлікт у Тайванській протоці вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити". Він наголосив, що США продовжать підтримувати партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також під час виступу Остін розкритикував Китай за небажання вести діалог.

"Для відповідальних лідерів правильний час для розмови – це завжди. Правильний час для розмови – це щоразу. І правильний час для розмови зараз. Діалог – це не нагорода. Це необхідність", – сказав глава Пентагону.

Варто зазначити, що Китай перед самітом у Сінгапурі відхилив пропозицію США для зустрічі міністрів оборони та представників компаній.

Конфлікт між Китаєм та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна.. Острів у свою чергу вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Лідер Китаю та інші чиновники заявляють про "возз'єднання" з островом і не відкидають силового варіанту.

США підтримують незалежність Тайваню та надають допомогу. На цьому тлі загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.