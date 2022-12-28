Конфлікт у Косово: глава МВС вважає, що Сербія нагнітає ситуацію під впливом росії

09:13 28 грудня Київ, Україна

Сербія намагається дестабілізувати ситуацію у Західних Балканах під керівництвом росії.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Косово Джелал Швечла, якого цитує видання Reuters.
 
"Сербія під впливом росії підвищила стан військової готовності і віддає накази на зведення нових барикад, щоб виправдати та стати на захист злочинних угруповань, які тероризують громадян сербської етнічної приналежності, які проживають у Косово", - зазначає Швечла.