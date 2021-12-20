Конфлікт на кордоні Вірменії та Азербайджану: бойові дії тривають

У МЗС Азербайджану розповіли про продовження збройного конфлікту на кордоні з Вірменією. Бої, розпочаті вірменською стороною, не вщухають з ранку 16 липня.
«Точним вогнем підрозділів ЗС Азербайджану знищено до 20 одиниць особового складу ЗС Вірменії, виведені з ладу засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ) і одна бронетехніка. Знищені пости і опорний пункт противника », - йдеться в повідомленні.
12 липня підрозділи збройних сил Вірменії за підтримки артилерії зробили спробу захоплення позицій азербайджанських військ на Товузском напрямку кордону.
За даними Міноборони Азербайджану, в результаті заходів противник був відкинутий, зазнавши втрат. У перший день боїв загинули четверо азербайджанських військовослужбовців, ще четверо отримали поранення.
У наступні дні в ході зіткнень загинули ще сім азербайджанських військових, в тому числі генерал.
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