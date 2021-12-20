Конфлікт між Вірменією і Азербайджаном загострюється

20:12 16 липень Київ, Україна

Азербайджан заявив про готовність завдати ракетного удару по атомній електростанції (АЕС) на території Вірменії, в разі обстрілу стратегічних об'єктів Азербайджан з вірменського боку.



Про це заявив представник Міністерства оборони Азербайджану Вагіф Даргяхли



За його словами, до таких дій Азербайджан може вдатися у відповідь на загрози Єревана нанести удар по Мінгячевірскому водосховищу. Він підкреслив, що рельєф і проведені на об'єкти укріплювальні роботи, а також засоби ППО не дозволять знищити стратегічний об'єкт.