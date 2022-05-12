Кінець конфлікту: в Азербайджані пройшов військовий парад

14:34 10 грудня Київ, Україна

Сьогодні, 10 грудня, в Баку відбувся військовий парад, на честь завершення конфлікту в Нагірному Карабаху, на урочистому заході був присутній президент Азербайджану Ільхам Алієв, а також як почесний гість був запрошений турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган.

Президент Азербайджану заснував пам'ятні дати: 27 вересня - день початку військових дій і 10 листопада - День перемоги в Нагірному Карабаху.

У параді брали участь понад 3 тисячі військовослужбовців, були продемонстровані майже 150 одиниць військової техніки. Також на площі з'явилася захоплена під час бойових дій трофейна техніка.