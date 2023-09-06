Кому із світових політичних лідерів симпатизують американці

07:58 13 серпня Київ, Україна

Конкурси та рейтинги стали однією з рис американського суспільства. Так, згідно з останнім соціологічним опитуванням, проведеним інститутом Gallup, більшість американців, як і раніше, віддають свої симпатії українському президенту Володимиру Зеленському.

Президент України Володимир Зеленський залишається одним із фаворитів серед світових політичних лідерів для громадян Сполучених Штатів. На сьогодні у нього 57% позитивних відгуків. Єдиний, хто випередив главу нашої держави у цьому рейтингу, це принц Великобританії Вільям (59%).

Голова Білого дому Джо Байден та його можливий опонент на виборах 2024 року та 45-й президент Дональд Трамп отримали рівний відсоток симпатії - 41%.

Дещо краще, ніж до самого Байдена, громадяни США ставляться до його дружини Джилл. Має 49% симпатії.

Найбільш негативне ставлення в опитаних американців до чинного президента росії володимира путіна. Лише 5% опитаних громадян США оцінили його позитивно, у 90% він викликає відторгнення.

Більшість росіян (75%) підтримують війну проти України.