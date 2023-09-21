Компанія STEE представила Pi-Pop: інноваційний електронний велосипед

Французька компанія STEE представила інноваційний електронний велосипед під назвою Pi-Pop, який замість літієвого акумулятора використовує суперконденсатор, повідомляє Euronews.
Особливість цієї технології полягає в тому, що система заряджається під час легкої їзди та в момент гальмування завдяки ефективній системі рекуперації енергії.. Енергія, отримана під час гальмування, зберігається і може бути використана у складніших моментах, таких як повторний старт або рух вгору.
Суперконденсатори працюють на основі накопичення енергії електростатичним шляхом, на відміну від літієвих акумуляторів, що ґрунтуються на хімічних реакціях.. Це означає, що суперконденсатори можуть накопичувати та вивільняти енергію дуже швидко, що робить їх ідеальним рішенням для електронних велосипедів.
Директор компанії STEE, Адрієн Лельєвр, стверджує, що енергії, накопиченої велосипедом, достатньо для підйому на висоту 50 метрів, що робить цей електровелосипед придатним для використання у 80% європейських міст.
Особливість цієї технології полягає в тому, що система заряджається під час легкої їзди та в момент гальмування завдяки ефективній системі рекуперації енергії.. Енергія, отримана під час гальмування, зберігається і може бути використана у складніших моментах, таких як повторний старт або рух вгору.
Суперконденсатори працюють на основі накопичення енергії електростатичним шляхом, на відміну від літієвих акумуляторів, що ґрунтуються на хімічних реакціях.. Це означає, що суперконденсатори можуть накопичувати та вивільняти енергію дуже швидко, що робить їх ідеальним рішенням для електронних велосипедів.
Директор компанії STEE, Адрієн Лельєвр, стверджує, що енергії, накопиченої велосипедом, достатньо для підйому на висоту 50 метрів, що робить цей електровелосипед придатним для використання у 80% європейських міст.
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